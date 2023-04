Aperture straordinarie nei fine settimana

(13 Apr 23) L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha allestito, presso la propria sede legale di via Alessandria 2 a Castagneto Po, a cura della responsabile dell'Area Comunicazione, Promozione ed Educazione, Maria Teresa Bergoglio, e del tecnico Michol Bramardi, la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo". L'allestimento, che rientra anche in un progetto di valorizzazione delle sedi dell'Ente-Parco, è dedicata ai chirotteri, animali estremamente importanti per la biodiversità, anche in ambito urbano.

Il Comune di Castagneto Po collabora con l'Ente-Parco sul tema cruciale della tutela ambientale e sta lavorando in questa direzione coinvolgendo anche il servizio bibliotecario.

La mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo" resterà aperta fino al 2 maggio ed è visitabile dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio e previa prenotazione al numero 0114326531.

Grazie a Guide e Volontari dell'Ente-Parco sarà possibile visitare la mostra anche sabato 15 aprile e nelle domeniche 23 e 30 aprile, dalle ore 15 alle ore 18.

Le Guide Naturalistiche propongono di abbinare una bella passeggiata nel Bosco del Vaj alla visita alla mostra "Folletti del crepuscolo".

Informazioni: tel. 0114326531 – ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it