(13 Apr 23) La primavera, con le sue festività, è un invito alla convivialità all'aria aperta. Le aree attrezzate presenti nelle nostre aree protette sono a disposizione per trascorrere momenti lieti a contatto con la natura. Richiamando il Regolamento di fruizione approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente-Parco, ricordiamo alcune regole fondamentali per la corretta fruizione delle aree protette:

L'accensione di fuochi ad uso ricreativo tramite l'utilizzo di bracieri e fornelli portatili è consentita esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e destinate a tali scopi, riconoscibili da apposita segnaletica.

L'introduzione di cani di qualsiasi razza e di altri animali da affezione è consentita purché siano al guinzaglio o sotto il costante controllo del conduttore. Nei percorsi ciclo-pedonali, individuati dall'Ente gestore o in convenzione, i pedoni hanno l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio.

i rifiuti devono essere portati via da chi li produce, depositati negli appositi contenitori, o portati a casa; è importante inoltre differenziare correttamente, ove possibile.

in sintesi, la parola guida per il comportamento in natura è: RISPETTO. Rispetto dell'ambiente, di chi lo abita, di chi lo rende così bello e appagante.