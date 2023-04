(18 Apr 23) Il Parco Le Vallere di Moncalieri ha ospitato la fiera del Cicloturismo in Piemonte, Bike Experience, la due giorni patrocinata dall'Ente-Parco in cui le due ruote sono state protagoniste. Cicloviaggiatori, cicloturisti, sportivi e professionisti dello sport hanno dialogato con il pubblico. Storie, esperienze, progetti ma anche novità e opportunità dal mondo della mobilità elettrica, delle cargo, per scoprire un nuovo modo di pedalare adatto a tutti.

Erano presenti produttori, commercianti e associazioni, che operano nel cicloturismo e nel ciclismo.

Sono stati contati oltre 6000 visitatori: 500 cicloturisti hanno pedalato con le guide durante le escursioni e 600 sono stati i partecipanti ai workshop. Più di 200 bambini hanno aderito alla pedalata in pista e numerosi i piccoli impegnati nelle attività di educazione ambientale con le guide e i volontari.

La fiera è il punto di partenza per scoprire la bellezza del nostro territorio… proprio pedalando!

Spostandoci nel Monferrato, a Terruggia, si è svolto il primo appuntamento del Festival della custodia di orchidee spontanee, all'interno del Progetto Life Orchids, di cui l'Ente-Parco è partner.

Un bel gruppo di oltre cento appassionati ha preso parte alla passeggiata alla ricerca delle preziose fioriture mentre la guida del Parco, Silvia Fumagalli, ha svolto un laboratorio a tema floreale con i bambini presenti.

Il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, ha ospitato la quinta edizione della camminata ecologica organizzata dal circolo Legambiente Trino e patrocinata dall'Ente-Parco. Due i gruppi che hanno attraversato il bosco alla scoperta di mughetti, narcisi e primule: i passeggiatori e i camminatori. I fondi raccolti saranno utilizzati per attività di educazione ambientale a favore delle scuole locali.

Nella sede legale dell'Ente-Parco, a Castagneto, la guida del Parco, Silvia Gallina, ha aperto, nel pomeriggio di sabato, la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo".

Altre aperture straordinarie sono in programma per domenica 23 aprile e domenica 30 aprile (dalle ore 15.00 alle 18.00).

L'Ente-Parco ringrazia i partecipanti e quanti hanno reso possibile la realizzazione delle manifestazioni!

L'appuntamento è al prossimo weekend, altrettanto ricco di passeggiate ed eventi nella natura.