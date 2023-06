A Casale Monferrato, domenica 25 giugno 2023

(30 Giu 23) La collaborazione con Monfrà Jazz Festival, organizzato da Accademia Le Muse nel mese di giugno, oltre alle mostre visitabili al Castello del Monferrato dal 16 al 25 giugno per Biocultural _heritage, con i pannelli dedicati alle orchidee, i disegni di Ennio Lavè e le foto di Carlo Lenti, ha vissuto un'intensa "Giornata lungo il grande fiume", domenica 25 giugno nel lungo Po a Casale Monferrato.

Dopo il suggestivo concerto all'alba, in mattinata ci sono stati i laboratori musicali per i bambini e una interessante dimostrazione del monitoraggio delle farfalle secondo le indicazioni del eBMS (European Butterfly Monitoring Scheme). Roberta, Beatrice e Stefania, volontarie appositamente formate per il monitoraggio, hanno atteso le ore centrali e più calde della giornata, quindi le più adatte per osservare le farfalle. Hanno accompagnato un bel gruppetto formato da bambini e genitori, amanti della natura. Durante la passeggiata nel lungo Po sono state osservate le farfalle che frequentano in particolare i margini assolati tra il bosco e il fiume.

A metà pomeriggio, sfidando il caldo e la pigrizia del giorno di festa, alcuni visitatori hanno scelto di fare la passeggiata dedicata alla foresta condivisa, organizzata dall'ente-parco e condotta dalla guida Anna Maria Bruno, che si è sviluppata in sponda destra dall'area attracco fino al Bosco della Pastrona. Durante tutta la giornata gli Amici del Po erano presenti con la loro allegria e le loro gite in barca sul fiume, proseguite fino al momento clou del suggestivo concerto al tramonto. La collaborazione tra Ente Parco e Monfra Jazz Fest proseguirà nei prossimi mesi, con altre iniziative che coniugano la natura e la bellezza dei paesaggi monferrini. Let's smile!

Per informazioni: www.monjazzfest.it