Realizzato nell’ambito del progetto “CIAK! Sì, parteciPO”. Torino, 18 luglio 2023, ore 18:30

(13 Lug 23) Per conoscere gli effetti dei cambiamenti di un fiume è sufficiente studiarlo attraverso numeri, grafici e previsioni? O per capirne la sua vera essenza è necessario andare oltre i dati e ascoltare davvero quello che la corrente e le sue acque hanno da dirci?

La videocamera segue la giornata di Dora, giovane ricercatrice che si occupa di cambiamenti climatici e studia i cambiamenti del fiume Po nel tratto che attraversa la città di Torino. Dora sente che nella sua ricerca manca qualcosa. Manca qualcosa nella narrazione di questi cambiamenti, che Dora osserva attraverso previsioni e statistiche. Forse è un fattore più umano quello che non riesce pienamente a cogliere? Dora inizia ad intuire che non tutto può essere semplicemente spiegato analizzando i numeri, ma che per avere un contatto profondo con il fiume è necessario viverlo in prima persona.

Decide di chiudere il computer e di immergersi nella realtà fluviale guardandola però con occhi diversi da quelli usati fino a quel momento. Inizia la sua passeggiata lungo i paesaggi fluviali che caratterizzano la città di Torino. Questi luoghi fanno riaffiorare alla mente di Dora alcune delle esperienze raccontate da coloro che gli effetti delle mutevoli correnti del Po le vivono ogni giorno cercando anche di contrastarne le criticità. È solo attraverso questo incontro diretto che Dora riesce ad ascoltare la voce del fiume e catturare la vera essenza del significato di "vivere insieme alla sue acque".

Il cortometraggio "Ascoltando la Corrente" è stato realizzato da un gruppo di giovani della Città Metropolitana di Torino nell'ambito del progetto "CIAK! Sì, parteciPO", ideato da Elena Comino e Laura Dominici del Politecnico di Torino con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il corto è il risultato di quattro mesi di laboratori e workshop tenuti dalla videomaker Silvia Pesce durante i quali i giovani si sono interrogati in merito all'importanza del fiume Po per i cittadini di Torino e hanno raccontato il loro punto di vista attraverso un prodotto video, da loro scritto e girato. Il cortometraggio è stato realizzato con metodo partecipativo per favorire la loro partecipazione e per stimolarne il confronto in merito all'importanza di tutelare l'ecosistema fluviale in ambito urbano e di trovare delle risposte concrete ai suoi mutevoli cambiamenti.

La proiezione avverrà presso il "Magazzino sul Po", ai Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18 a Torino, alle ore 18:30 di martedì 18 luglio 2023.

Dopo la proiezione seguirà un incontro con gli autori e le autrici del cortometraggio.

Il progetto "CIAK! Sì, parteciPO" è stato sostenuto dai partner:

Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus – Rete WEEC Italia

Casa dell'Ambiente

il Pianeta azzurro

CUS Torino – Canoa e canottaggio

AKANoah PoliTo

Magazzino sul Po

Amici dell'Imbarchino

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Maggiori informazioni: https://magazzinosulpo.com/event/ascoltando-la-corrente-ciak-si-partecipo-parlano-i-muri/