Si è svolto il 14 luglio a Torino

(20 Lug 23) Venerdì 14 luglio si è tenuto, al Castello del Valentino, presso la Scuola di specializzazione del paesaggio, Facoltà di architettura del Politecnico di Torino, un interessante seminario. I PIANI D'AREA DELLE AREE NATURALI PROTETTE IN PIEMONTE era l'argomento, che poneva due esperienze a confronto: il Piano d'area del Parco naturale del Ticino, di recente adozione, e il Piano d'area del Parco del Po piemontese, con il suo ente gestore che ha avviato l'iter che porterà alla sua Variante.

Chiara Devoti – Direttore della Scuola di specializzazione - ha introdotto la giornata, ricordando che la scuola di specializzazione si caratterizza per la molteplicità degli argomenti affrontati. Angioletta Voghera – Professore ordinario di Urbanistica, DIST, Politecnico di Torino, è poi entrata nel vivo dell'argomento del seminario. Monica Perroni è intervenuta nella duplice veste di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese e del Parco naturale del Ticino in Piemonte. Perroni ha inquadrato dal punto di vista normativo e di contenuti la pianificazione di un'area protetta regionale, quindi ha descritto l'iter, le caratteristiche del Piano d'area del Parco del Ticino, che ha seguito, progettato e curato in prima persona. Maria Teresa Bergoglio ha quindi descritto come è composto il Piano d'area del Parco del Po piemontese vigente. Il piano d'area del Po nacque tra la fine degli anni 80 e i primi anni '90, proprio mentre prendeva forma il Sistema delle aree protette del Po piemontese. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati, ponendo domande puntuali. La giornata di approfondimento sarà utile non solo per gli studenti, ma anche per le fasi di avvio della variante del Piano, che vedrà la collaborazione tra Ente-Parco e Politecnico di Torino.