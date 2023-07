(25 Lug 23) La Giunta regionale ha approvato, con Deliberazione n. 55-7222 del 12/07/2023, il recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) e la conseguente revoca delle disposizioni precedenti. Tale provvedimento è dunque oggi lo strumento di riferimento e indirizzo per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza in Regione Piemonte, valutazione prevista dall'art. 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.

La Regione Piemonte ha così provveduto all'aggiornamento e all'adeguamento dell'insieme delle disposizioni procedurali definite nel tempo per la gestione della Rete Natura 2000 e l'applicazione della Valutazione di Incidenza, comprese le "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte".

In quando Soggetto Gestore di 24 siti della Rete Natura 2000, all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese compete dunque la gestione della procedura di VincA, procedimento al quale sono sottoposti i piani generali o di settore, i progetti, gli interventi e le attività i cui effetti ricadono all'interno dei siti di Rete Natura 2000, anche se collocati all'esterno di essi.

A partire dal 20 luglio scorso vi è l'obbligo di seguire la nuova procedura per la quale rimangono invariate le tempistiche. Il soggetto proponente dovrà quindi inviare all'Ente-Parco la sua proposta secondo le nuove modalità previste e utilizzando il 'Format proponente' contenuto nell'Allegato E della sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale.

Allegato E e documentazione utili sono scaricabili al seguente link: Valutazione di incidenza - VIncA | Regione Piemonte

Le pratiche per l'espressione della VincA devono essere inviate alla pec: parcopopiemontese@pec.it, mentre per informazioni e chiarimenti gli uffici dell'Ente-Parco sono contattabili al seguente indirizzo e-mail: vinca@parcopopiemontese.it.