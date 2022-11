Domenica 27 Novembre 2022

L'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Casale Monferrato (ANGSA) ha creato, nell'ambito del progetto Progetto bluMun – I sentieri si costruiscono viaggiando, un gruppo formato da adolescenti e giovali adulti – con autismo e non - operatori specializzati, insegnanti e personale di assistenza sanitaria. Per i soggetti con autismo è un'occasione per acquisire, in una situazione di svago, la capacità di relazionarsi nel gruppo creando rapporti di amicizia, oltre che migliorare la propria autonomia.

Nel progetto si inserisce un ciclo di passeggiate e incontri dedicati che si svolgeranno con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Domenica 27 novembre si svolgerà la camminata ad anello a Camino, con il seguente programma:

ore 9.30 Ritrovo presso la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Trino

ore 9.45 Partenza

ore 11.45 Arrivo previsto a Rocca delle Donne, visita al Monastero e degustazione del miele dell'Azienda agricola Bianco

Pausa pranzo e relax presso la corte del Monastero

ore 13.30 In cammino verso la grande panchina di Castel San Pietro

ore 14.00 Il Parco del Castello

ore 14.30 Camino: la Chiesa di San Lorenzo e il Giardino condiviso

ore 15.15 Pausa ristoro presso la Pro loco di Camino

ore 15.30 Discesa al fiume e rientro

Si ricorda di indossare un abbigliamento comodo. Il pranzo sarà al sacco.

Informazioni: angsacasale@gmail.com