Le cicatrici del COVID

Sabato 3 Dicembre 2022

Sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9.30, presso la Cascina Le Vallere - Corso Trieste, 98 Moncalieri (TO) - si terrà l'incontro Disagio e malattia nei bambini e negli adolescenti | Le cicatrici del COVID.

L'evento rientra nel progetto 4passinelparco ed è promosso dall'associazione AMaR Piemonte (Associazione malati reumatici) in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Alla conferenza interverranno:

Ylenia Serra – Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

Antonella Travierso – Pediatra Ospedale Santa Croce Moncalieri ASL TO5

Elena Paschetta – Psichiatra, psicoterapeuta Psichiatria Area Nord presso ASL CN1

Davide Montin – Pediatra II ambulatorio Reumatologia ASO Città della Salute e della Scienza, presidio Ospedale Infantile Regina Margherita

I relatori affronteranno il delicato tema dei disagi psicologici insorti a seguito della recente pandemia di Covid 19 nei bambini e negli adolescenti.

Durante l'incontro sarà presentato il progetto Meglio giocare nel parco, che prevede percorsi di assistenza rivolti ai bambini (dai 3 anni in su) e agli adolescenti (under 17) in condizioni di disagio o malattia attraverso interventi assistiti con animali realizzati all'interno del Parco delle Vallere.

L'incontro è a ingresso libero.

Informazioni: info@amarpiemonte.org

cell. 351 9142604