I sapori segreti della collina pinese

Il Cammino dei Piloni e delle Cappelle

Domenica 29 Marzo 2020

A cura del Museo delle Contadinerie.

Percorso di circa 2 km per via Tepice, via Valle Ceppi, via Valle Miglioretti, via del Palazzotto, via Tepice, via Tetti Gariglio, via Giacinto, via Tepice. Al termine offerta merenda sinoira.

Ritrovo ore 14 al Museo, in piazzale Don Boglione di Valle Ceppi.

Iscrizioni e prenotazione obbligatorie: 328.8505150 / 333.3743291, m.contadinerie@gmail.com.

Pino Torinese 10025 Italy Comune: Pino Torinese (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Museo delle Contadinerie di Pino

Info Email: m.contadinerie@gmail.com TorinoMuseo delle Contadinerie di Pino

Altre info su:Tag: passeggiata