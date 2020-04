Passeggiata sul percorso Bruno Marasso

Sulla collina di Moncalieri

Domenica 5 Aprile 2020

INIZIATIVA CANCELLATA a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/4/2020 (coronavirus)

Camminata di 7 ore con dislivello m. 900 e sviluppo di 21 km.

Contributo di partecipazione: 2 euro per i soci CAI, 11 euro per i non soci (per l'assicurazione).

Informazioni e prenotazione obbligatoria (entro il mercoledì precedente): CAI Moncalieri 3313492048, il lunedì dalle 18 alle 19, il mercoledì dalle 21 alle 23.

Moncalieri 10024 Italy Comune: Moncalieri (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Info Line: 3313492048

