I sensi in cammino

Domenica 26 Aprile 2020

INIZIATIVA CANCELLATA a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (misure per fronteggiare il coronavirus)

--------------------





La spiritualità attraverso il corpo. Passeggiata introduttiva del Festival di Pino in Ben-Essere 2020, previsto per maggio. Ritrovo alle 14.30 al parcheggio di via Valle Miglioretti 28 (adiacente alla Piscina Moby Dick) di Pino Torinese.

Partenza ore 15. Percorso per via Palazzotto, via Tepice, strada Superga, via Tetti Vasco. Totale circa 7 km andata e ritorno. La passeggiata sarà condotta da: Liana Vella (formatrice di arti antropologiche) in collaborazione con Paolo Astrua (filosofo vegetale).

Contributo di partecipazione 5 euro alla partenza. La passeggiata sarà annullata in caso di maltempo.

Informazioni, iscrizione e prenotazione obbligatoria, entro venerdì 24 aprile: dra.lianavella@gmail.com oppure 340.7764060, 339.3208028. Oppure contattare il Centro PariDispari di Pino Torinese: lunedì 14-16.30, martedì 9-12, mercoledì 9.30-12, giovedì 9-12 e venerdì 15,30-18,30, tel. 011.8119191, centroparidispari@gmail.com.

Pino Torinese 10025 Italy Comune: Pino Torinese (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte



Altre info su:Tag: passeggiata