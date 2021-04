Io abito, tu abiti, egli habitat

Convegno di presentazione del progetto 'Life Drylands - Restoration of dry-acidic Continental grasslands and heathlands'

Giovedì 22 Aprile 2021

Il 22 aprile 2021, Giornata Internazionale della Terra, è la data scelta per il Convegno di presentazione del progetto "Life Drylands - Restoration of dry-acidic Continental grasslands and heathlands in Natura 2000 sites in Piemonte and Lombardia – LIFE NAT /IT/000803″ di cui l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è partner.

Il titolo del Convegno – IO ABITO, TU ABITI, EGLI HABITAT – è un chiaro riferimento al tema portante del progetto, ovvero l'importanza degli HABITAT e in particolare degli habitat aridi.

Gli HABITAT di cui si occupa il progetto LIfeDrylands sono le brughiere (H4030), le praterie aride (H6210) e i corineforeti (H2330).

Che cosa sono? Dove si trovano? Chi ci vive? Perché questo tema ci riguarda? Che cosa può fare ciascuno di noi in concreto per contrastare la perdita di biodiversità? Quali le scelte politiche e istituzionali? Quali i primi risultati che abbiamo ottenuto?

Moderatore del Convegno: Mauro Querci, giornalista di Panorama.





Programma

Il Convegno si svolge dalle 9.00 alle 17.45 ed è suddiviso in tre sessioni:

Sessione 1: Gli attori politico-istituzionali: esperienze, esigenze, criticità e opportunità relative agli Habitat target del progetto;

Sessione 2: Gli attori tecnico-scientifici: habitat target, funzionalità e servizi ecosistemici, interventi gestionali previsti;

Sessione 3: Networking con progetti LIFE italiani.





Per partecipare:

Il Convegno si svolge sulla piattaforma ZOOM dell'Università di Pavia, è gratuito e per l'accesso è richiesta l'iscrizione attraverso la compilazione del modulo di iscrizione.

Programma completo e modulo di iscrizione: https://www.lifedrylands.eu/io-abito-tu-abiti-egli-habitat/

Per ulteriori informazioni scrivici a questo indirizzo: info@lifedrylands.eu

Provincia: Pavia, Alessandria Regione: Lombardia, Piemonte

Info Email: info@lifedrylands.eu Pavia, Alessandria

Tag: convegni e seminari