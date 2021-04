Doppia camminata del 1° maggio

Sabato 1 Maggio 2021

Cammini Divini propone la Camminata del 1° maggio nel nuovo format, a seguito dell'attuale situazione che limita la partecipazione dei camminatori. Una doppia camminata sui sentieri che da Gabiano attraversando le colline porta al borgo di Pozzengo per poi ritornare al punto di partenza.

Il percorso è di circa 12,5 Km. con un dislivello di + 350 m per circa 4 ore di cammino. Il trekking si snoda tra Gabiano e Pozzengo. Partenza in direzione del campo sportivo, al termine della strada asfaltata si prosegue su sterrata fino a giungere nei pressi di Mincengo per poi proseguire verso Martinengo senza però entrare nell'abitato. Si prosegue quindi a mezza costa fino a giungere con una ripida salita alla frazione di Pozzengo di Mombello. Si attraversa il piccolo borgo in discesa per poi ritornare su una sterrata e tra saliscendi si ritorna verso Mincengo, scendendo quindi verso la Chiesa di Sant'Aurelio per poi risalire verso Zoalengo per salire poi a destra verso un sentiero panoramico che porta fino al castello di Gabiano con vista a sinistra sulle colline Monferrine e a destra sulla pianura padana e sull'arco alpino. Giunti a Gabiano costeggiamo il castello e attraversiamo il borgo antico prima di iniziare a scendere verso il punto di partenza.

Si consigliano: calzature da trekking, scorta d'acqua e abbigliamento comodo.

Al termine dell'escursione per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di fermarsi per il pranzo presso il giardino esterno del Ristorante Locanda del Commercio con il seguente menu: affettati misti, vitello tonnato, agnolotti sugo d'arrosto, brasato al barbera con contorno, dolce della casa, vino, acqua, caffè.

Ritrovo per le iscrizioni sabato 1 e domenica 2 maggio alle 8,30 presso il piazzale parcheggio di fronte alla Chiesa parrocchiale di San Pietro, partenza alle 9.00.

Il costo previsto è di € 5 per la sola camminata + € 15 per il pranzo all'arrivo (facoltativo).

N.B.: L'escursione è a posti limitati (max 25 pax), è quindi necessaria la prenotazione.

CORONAVIRUS: Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI:

Augusto Cavallo: 339.4188277; mailto: augusto.cavallo66@gmail.com

Gabiano 15020 Italy Comune: Gabiano (AL)

Provincia: Alessandria Regione: Piemonte

Organizzatore: Cammini Divini

Info Email: augusto.cavallo66@gmail.com Info Line: 339.4188277 AlessandriaCammini Divini

Tag: passeggiata