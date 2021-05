Alla scoperta dei segreti di natura dell'Oasi naturalistica di Isola Sant'Antonio

Domenica 9 Maggio 2021

In un'intera giornata, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant'Antonio, vivremo l'occasione di visitare l'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio: pregevole area umida, risultato di un importante progetto che ha portato biodiversità là dove, in passato, c'era meno ricchezza di vita. Un territorio di circa 88 ettari esteso a poche centinaia di metri dal Po e punto di passaggio fondamentale per numerose specie di uccelli migratori. L'area, infatti, rappresenta un grande bacino di biodiversità in tutte le stagioni, garantendo sicuri rifugi e pregevoli ambienti per specie diverse, molto sensibili e anche a rischio di estinzione.

Così, in questa giornata, potremo scoprire gli angoli più interessanti dell'Oasi, soffermandoci ad ammirarne la bellezza grazie a punti di osservazione protetti. Conosceremo i diversi progetti di conservazione attivi, i monitoraggi specifici condotti e i risultati ottenuti. In modo rispettoso e attento osserveremo le diverse specie di uccelli che popolano i laghi presenti: aironi, svassi maggiori, limicoli, specie di canneto e -con un pizzico di fortuna!- anche rapaci diurni in caccia come il falco di palude. Ma non solo: anche il battito d'ali di alcune farfalle potrà colorare i sentieri, tra cui proprio la "Via delle farfalle", dove alcune piante mostrano le loro profumate fioriture e dove saranno presentate le principali specie di Lepidotteri che sono state monitorate dal 2014 con impegno e passione.

Vi aspettiamo per condividere la magia di questo angolo di Piemonte: un luogo dove, ogni giorno, è possibile meravigliarsi per l'arrivo di specie nuove, osservandone il comportamento e le strategie di sopravvivenza.

L'appuntamento con la natura è per domenica 9 maggio 2021 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL).

La mattina, dalle ore 9.30 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

Nell'area non sono ammessi i cani.

In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato.

Prenotazione necessaria entro le 15.00 di sabato 8 maggio 2021.

Contributo:

• Adulti: 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Per chi desidera visitare l'Oasi per l'intera giornata: 15 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT)

• Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Per chi desidera visitare l'Oasi per l'intera giornata: 10 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Daniela 3332648723 – Roberta 3478823023

codibugnolo@hotmail.it - www.associazionecodibugnolo.it

Isola Sant'Antonio 15050 Italy Comune: Isola Sant'Antonio (AL)

Provincia: Alessandria Regione: Piemonte

Organizzatore: Associazione Codibugnolo

Info Email: codibugnolo@hotmail.it Info Line: 3478823023 AlessandriaAssociazione Codibugnolo

Altre info su:Tag: passeggiata