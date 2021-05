Il Sabato nei Villaggi

Cultura e natura nelle terre del Po - VII edizione

Sabato 22 Maggio 2021

Nel mese di maggio tre appuntamenti consentiranno di conoscere riserve naturali e aree protette dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, unitamente a protagonisti locali che sono testimoni di storie e tradizioni del posto visitato.

Il terzo appuntamento della rassegna è in programma per il pomeriggio di sabato 22 maggio e rientra nella serie di eventi che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese organizza in occasione della Settimana Europea dei Parchi.

A Trino, il punto di ritrovo è previsto alle ore 14.30 in Località Poetto (situato al limitare della città sulla strada che conduce verso Camino), area dove si trova il Parco delle Donne, intitolata a Chiarina Massimello, partigiana trinese, e ai premi Nobel: Rita Levi Montalcini e madre Teresa di Calcutta. Nei pressi si trova anche la chiesa della Madonna del Buon Consiglio, nota come la Cappelletta, che sarà oggetto di visita.

Lasciato questo sito si farà una breve e facile passeggiata, seguendo l'argine, sino a raggiungere Pobietto, stupenda e articolata grangia di origini medioevali, in comune di Morano sul Po, dove si trova una delle sedi operative dell'Ente-Parco. A Pobietto sarà possibile, grazie alla disponibilità della famiglia Canepa che vi risiede, accedere nell'antica corte della grangia e visitare la chiesa di San Nicola, così come visionare il Museo della civiltà contadina e della coltivazione del riso.





PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

L'Ente-Parco ha definito le modalità di riavvio dell'iniziativa nel rispetto delle attuali normative; si è così convenuto di attivarla previa prenotazione da parte degli interessati, il cui numero sarà contingentato.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo mail: chebisa@virgilio.it inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 3482211219.

Si ricorda che è necessario portare con sé la mascherina.

La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione CRT e nel programma del Festival It.a.cà Monferrato.





Cliccando qui potete visualizzare e scaricare la LOCANDINA.

