IT.A.CÀ Monferrato 2021

"La cultura è un popolo che respira"

Domenica 3 Ottobre 2021

Anche quest'anno l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese aderisce al Festival del turismo responsabile IT.A.CÀ. facendosi promotore di iniziative che rispecchiano gli obiettivi del Parco in materia di fruizione dolce del territorio e in piena conformità con il tema individuato dal coordinamento nazionale per il 2021: il diritto di respirare.

Domenica 3 ottobre anteprima del Festival alle ore 16 a Cella Monte (AL), nel cortile dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni in Piazza Vallino: LA CULTURA È UN POPOLO CHE RESPIRA! Incontro del GIARDINO DELLE PAROLE, presentazione del libro "Una storia lunga un'Eternit" della giornalista Giulia Di Leo e consegna degli attestati di merito "Mi&Ti". A cura della Confraternita degli Stolti.

APPUNTAMENTI SUCCESSIVI:

La tappa di IT.A.CÀ MONFERRATO entrerà nel vivo venerdì 8 ottobre a Casale Monferrato con VIVERE IL PO A CASALE MONFERRATO, un progetto di respiro per il lungo Po a cura dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese insieme a Comune e associazioni di volontariato, cofinanziato da Compagnia di San Paolo. Ore 9 – ore 15 - partenza da Lungo Po Gramsci 10, sede operativa dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Alle ore 18 sempre presso la sede operativa dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese si tiene la presentazione del libro "Quando si andava in barca sul Po" di Claudio Marotto, Carlo Aletto, Mauro Percivalle con proiezione del film amatoriale del 1955 "Spiaggia d'occasione". Presenta il giornalista Alberto Marello. A seguire alle ore 21, al Teatro municipale, Piazza Castello 9, OLTRE LA FRONTIERA: incontro del GIARDINO DELLE PAROLE. A cura di Casale Europa.

Si succederanno tanti altri appuntamenti fino a domenica 10 ottobre tra i quali sabato 9 ottobre sul Po a Casale Monferrato: TUTTI A BORDO. FIATO AI BARCE'! a cura dell'Associazione Amici del Po, ritrovo presso l'Imbarcadero, in viale Lungo Po Gramsci, alle ore 10 e alle ore 14 e FINALMENTE UN PO... D'ARIA ore 14.30-17: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura dell'Associazione Artedù.



Sempre il 9 ottobre a San Giorgio Monferrato (AL) nel Castello di San Giorgio per tutto il giorno dalle ore 10.00 la MOSTRA " IO TRA GLI ALBERI – TRA DI LORO GLI ALBERI – TRA GLI ALBERI E NOI", a cura dell' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Lagrangia - Liceo Artistico Ambrogio Alciati Vercelli-Trino mentre alle ore 16.30 IL RESPIRO DEL BOSCO, IL RESPIRO DELL'UOMO, incontro del GIARDINO DELLE PAROLE a cura di ARPA Piemonte ed Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Modera Alberto Maffiotti, Responsabile ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest.

Programma completo del Festival e modalità di partecipazione allegati e su IT.A.CÀ Monferrato | Festival del turismo responsabile (festivalitaca.net).