Attività per bambini

Sabato 26 Febbraio 2022

L'APS PENELOPE in collaborazione con SEMI DI SENAPE e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese organizzano il ciclo di eventi naturARTE rivolto alle famiglie con bambini di età tra i 3 e gli 11 anni.

L'evento gratuito è sostenuto dal progetto "Vivere il Po a Casale Monferrato", cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo e rientra nel progetto 2021/2022 "SCUOLE IN NATURA: outdoor education & green-art"

L'incontro si terrà sabato 26 febbraio: l'appuntamento è davanti la sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese di Casale Monferrato (AL) – Viale Lungo Po Gramsci 8-10 - alle ore 14.30.

Un'esperienza in natura per tutta la famiglia dove poter passeggiare, osservare, creare e far fiorire la bellezza.

La prenotazione è obbligatoria tramite apspenelope.casale@gmail.com o cell. 333 1345549