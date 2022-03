Dal Colle della Maddalena a Superga

Domenica 6 Marzo 2022

Primo appuntamento dell'anno una camminata dal Colle della Maddalena a Superga organizzata dal CAI di Moncalieri: escursione di circa 4,30 ore, con un dislivello di 450 m.

Contributo di partecipazione: € 2 per i soci CAI, € 11 per i non soci (compresa assicurazione). Informazioni e prenotazione: entro il lunedì precedente, cell. 3313492048 (lunedì dalle ore 18.00 alle 19.00, mercoledì dalle ore 21.00 alle 23.00), www.caimoncalieri.it.

Sono richiesti abbigliamento e attrezzatura adeguati, in particolare pedule da escursionismo, bastoncini, borraccia, ricambi e ripari in caso di pioggia. Dovranno essere rispettate le norme anti COVID, con Green Pass obbligatorio.

L'appuntamento fa parte di un calendario di escursioni organizzate dagli aderenti al Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese, con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il coordinamento per i sentieri della collina torinese e Pro Natura Torino declinano ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni subiti e/o arrecati dai partecipanti durante le iniziative proposte dalle associazioni organizzatrici.

Il volontariato per i sentieri

Percorrere i sentieri è piacevole quando sono in ordine e non deturpati da rifiuti, ben percorribili e non invasi da erbacce, rovi, arbusti e tronchi secchi, non scivolosi e senza frane o smottamenti.

Le associazioni e i referenti che si occupano della manutenzione e della segnaletica dei sentieri lo fanno a titolo di puro volontariato.

Ecco i riferimenti per chi volesse partecipare:

con i volontari di Pro Natura Torino : il martedì mattina, referente Beppe 335.7174202;

: il martedì mattina, referente Beppe 335.7174202; con i volontari del TCI in collaborazione con i Senior Civici della città di Torino: il martedì mattina, referenti Antonio 348.7064730 e Marco 347.4259560;

in collaborazione con i della città di Torino: il martedì mattina, referenti Antonio 348.7064730 e Marco 347.4259560; con i volontari del CAI di Moncalieri , nelle date indicate tra le iniziative in programma;

, nelle date indicate tra le iniziative in programma; con i volontari dell' ASSO , nei Comuni di San Mauro, Castiglione, Gassino e San Raffaele Cimena, in giorni e orari da definire, con referenti per San Mauro Bruno Fattori 011.8221539, per Castiglione Sandro Tecchioni 331.2992145 e Chiara Morone 335.1437933, per Gassino e San Raffaele Sergio Martinello 348.2230759 e Bruno Vannucci 011.9601553;

, nei Comuni di San Mauro, Castiglione, Gassino e San Raffaele Cimena, in giorni e orari da definire, con referenti per San Mauro Bruno Fattori 011.8221539, per Castiglione Sandro Tecchioni 331.2992145 e Chiara Morone 335.1437933, per Gassino e San Raffaele Sergio Martinello 348.2230759 e Bruno Vannucci 011.9601553; con i volontari Amici Ambiente Baldissero (AAB) ed Albacherium di Baldissero: con cadenza mensile in giorni da definire; referenti Carlo Mantovani (Albacherium) 377.0893910 e Nicola Testa (AAB) 348.2902784;

(AAB) ed di Baldissero: con cadenza mensile in giorni da definire; referenti Carlo Mantovani (Albacherium) 377.0893910 e Nicola Testa (AAB) 348.2902784; con i volontari del CAI di Chivasso: in giorni da definire (in genere di sabato o di mercoledì), referenti Gianmaria Capello 331.6040886 e Franco Mossino 333.4626525.