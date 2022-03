Sabato 26 Marzo 2022

Con Pro Natura Torino. Passeggiata di 5 km sul sentiero 34, forse tra i ciliegi in fiore e con possibilità di vedere un secolare cedro del Libano. Ritrovo alle 14 al capolinea del bus 70 in corso San Maurizio angolo via Bava (munirsi di due biglietti GTT). Contributo di partecipazione € 3, comprensivo di assicurazione infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria entro giovedì 24 marzo: 011.5096618 dalle 14 alle 19 e dal lunedì al venerdì.

L'iniziativa fa parte di: In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022