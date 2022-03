Sabato 2 Aprile 2022

La Pro Loco e il Comune di Berzano San Pietro propongono un giro ad anello di 12 km sul percorso 161, in gran parte su sentieri e strade bianche, da Berzano San Pietro all'Abbazia di Vezzolano fino al punto panoramico di San Pietro. Ritrovo ore 9 davanti al Comune di Berzano in piazza Municipale 1, rientro previsto per metà pomeriggio. Costo € 5 comprensivo di copertura assicurativa. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 30 marzo ai numeri 342.3536555 (Mauro) e 349.1591705 (Fabrizio).

L'iniziativa fa parte di: In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022