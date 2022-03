Passeggiata a piedi

Domenica 3 Aprile 2022

A cura del Museo delle Contadinerie. Percorso di circa 3 km su asfalto e sterrate per strada Podio, via Solairano, via San Felice, via Rosero, via del Turco, via della Cittalina, provinciale Chieri-Pecetto, via San Felice. Al termine offerta merenda sinoira.

Ritrovo ore 14 alla scuola elementare di Podio. Iscrizioni: 328.8505150, m.contadinerie@gmail.com.

L'iniziativa fa parte di: In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022