Passeggata a piedi

Domenica 10 Aprile 2022

Organizzato dal gruppo AAB (Amici Ambiente Baldissero). Dalla Cappella del Toetto (a Baldissero in via Pavarolo angolo strada del Toetto) si percorrono i sentieri 55 e 242 con un anello che, dopo un tratto in cresta in strada del Toetto, scende nella valle del Rio delle Boie e torna a Pavarolo al punto di partenza.

Durata 3 ore circa. Ritrovo ore 9 presso la Cappella del Toetto.

Informazioni: 335.6064800 (Mario), 348.2902784 (Nicola).

L'iniziativa fa parte di: In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022