Escursione a piedi

Domenica 10 Aprile 2022

A cura del CAI di Moncalieri. Camminata di circa 7 ore per 21 km, con dislivello di 900 m. Contributo di partecipazione: € 2 per i soci CAI, € 11 per i non soci (compresa assicurazione). Informazioni e prenotazione, entro il lunedì precedente: 331.3492048 (lunedì ore 18-19, mercoledì 21-23), www.caimoncalieri.it.

L'iniziativa fa parte di: In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022