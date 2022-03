Primavera alle porte: respiriamo tutta la sua energia e bellezza all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio! Tra ambienti e colori meravigliosi, accompagnati dai primi battiti d’ali delle farfalle…

Domenica 20 Marzo 2022

In questa giornata, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant'Antonio, le guide dell'Associazione Naturalistica Codibugnolo accompagneranno i partecipanti nella visita dell'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio.

Questo territorio di circa 88 ettari esteso a poche centinaia di metri dal Po è un punto di passaggio fondamentale per numerose specie di uccelli migratori. La pregevole area umida è il risultato di un importante progetto che ha portato biodiversità là dove, in un recente passato, c'era meno ricchezza di vita. L'area rappresenta un grande bacino di biodiversità in tutte le stagioni, garantendo sicuri rifugi per specie diverse, molto sensibili o addirittura a rischio di estinzione.

Saranno illustrati i diversi progetti di conservazione attivi e l'attività di monitoraggio condotta.

In modo rispettoso e attento, sarà possibile osservare le diverse specie di uccelli che popolano i laghi: aironi, svassi maggiori, limicoli, specie di canneto e - con un pizzico di fortuna!- anche rapaci diurni in caccia come il falco di palude. Ma non solo: anche il battito d'ali di alcune farfalle, le prime della stagione, potrà colorare i sentieri, tra cui proprio la "Via delle farfalle", dove alcune piante mostrano le loro profumate fioriture e dove saranno presentate le principali specie di Lepidotteri monitorate dal 2014 con impegno e passione.

Vi aspettiamo per condividere la magia di questo angolo di Piemonte: un luogo dove, ogni giorno, è possibile meravigliarsi per l'arrivo di specie nuove, osservandone il comportamento e le strategie di sopravvivenza.

L'appuntamento con la natura è per domenica 20 marzo 2022 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL), la mattina, dalle ore 9.15 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

E' necessaria la prenotazione entro le 15.00 di sabato 19 marzo 2022.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it