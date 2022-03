Attività per bambini

Sabato 26 Marzo 2022

Proseguono a Moncalieri le attività di Storie cucite a mano, progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Sabato 26 marzo alle ore 10.00, la Cascina Le Vallere - Corso Trieste, 98 10024 Moncalieri (TO) - ospiterà l'appuntamento Letture in pista, a cura di Teatrulla, dedicate al tema "Il mondo in mano".

L'evento è dedicato a famiglie e bambini dai 4 anni in su.

L'accesso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Super Green Pass e mascherina FFP2 sono obbligatori per gli adulti e per le bambine e i bambini sopra i 12 anni in ottemperanza alle disposizioni in materia di riduzione del contagio da COVID-19.

Informazioni: cell. 3342188797 - moncalieri@storiecuciteamano.it