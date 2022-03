Iniziative per bambini a Moncalieri

Da Lunedì 21 Marzo a Mercoledì 29 Giugno 2022

La settimana dal 21 al 27 marzo è ricca di ricorrenze, e Casa Zoe le celebra insieme all'Associazione Ip Ip Urrà.

Ricorre la Giornata Mondiale contro il razzismo e la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia indette da Libera.

Sono temi molto importanti ma che possono risultare complicati per un pubblico di bambini. Casa Zoe li affronta parlando di accoglienza e di accettazione dell'altro, utilizzando la lettura, il gioco in natura e la primavera con il suo significato di rinascita in un tempo in cui rivolgiamo lo sguardo alla costruzione di un mondo di pace.

Gli appuntamenti in calendario:

Lunedì 21 marzo, L'albero della pace a Casa Zoe, ore 10.00-12.00

a Casa Zoe, ore 10.00-12.00 Venerdì 25 marzo, Happy hour dei genitori a Casa Zoe, ore 17.30-19.00

a Casa Zoe, ore 17.30-19.00 Sabato 26 marzo, Festa di primavera al Parco Le Vallere, ore 10.00-12.00. Passeggiata pedagogica dedicata ai genitori di bambini 0-5 anni con attività di outdoor . Una colazione al Parco e un laboratorio per festeggiare l'arrivo della primavera.

al Parco Le Vallere, ore 10.00-12.00. Passeggiata pedagogica dedicata ai genitori di bambini 0-5 anni con attività di . Una colazione al Parco e un laboratorio per festeggiare l'arrivo della primavera. Fuori gioco natura: dal 30 marzo fino a giugno tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30

Laboratori e giochi nella natura al Parco Le Vallere per bimbi di 3-5 anni.

Informazioni: casa.zoe@educazioneprogetto.it tel. 011 641729

Ingresso libero.

