Lunedì 21 Marzo 2022

Il Comune di San Mauro Torinese organizza presso il Cinema Teatro Gobetti, lunedì 21 marzo alle ore 18.00, l'incontro con Luigi Torreggiani, giornalista e divulgatore forestale, per presentare il suo libro "Il mio bosco è di tutti" . E' un libro per ragazzi… ma non solo: una storia di amicizia, amore, alberi, boschi, legno e rispetto per l'ambiente.

Toreggiani, attraverso una storia di ragazzi, accompagna il lettore verso la comprensione del complesso rapporto uomo/bosco ma soprattutto lo guida alla ricerca dei punti di incontro tra visioni diverse sui temi della tutela dell'ambiente e della lotta alla crisi climatica.

Durante l'incontro, che si svolge proprio nella Giornata Internazionale delle Foreste, Luca Cristaldi, tecnico forestale dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, illustrerà il progetto del Parco, la Foresta condivisa del Po piemontese.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0110364114, bookshop@cinemateatrogobetti.it

La locandina