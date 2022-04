Domenica 3 Aprile 2022

Un territorio è il risultato di trasformazioni, vicende, eventi che lo hanno plasmato come oggi lo ammiriamo. La sua storia consente di ripercorrere i momenti più importanti e di entrare in contatto con la sua vera essenza. Un evento inedito all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio per scoprire i segreti di questa preziosa area attraverso la narrazione della stessa… una narrazione in cui i partecipanti saranno i veri protagonisti!

Ci sono luoghi costituiti da tanti e diversi elementi naturali, spesso incastonati in ambienti dove, sebbene l'uomo abbia radicalmente trasformato tutto, un elemento rimane costante per tracciare ciò che quel luogo è stato e capire ciò che è ora: la storia. Grazie al racconto e alla lettura del paesaggio, infatti, è possibile risalire alle diverse trasformazioni che lo stesso ha vissuto. Per vivere l'emozione di viaggiare nel tempo e conoscere i diversi protagonisti del nostro territorio vi accompagneremo in una "gioco-avventura". Usando dei "dadi magici" costruiremo la narrazione dedicata alla storia, in particolare dell'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio: un'area che è frutto di un articolato progetto di rinaturalizzazione che ha contribuito a darle l'aspetto odierno. Con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e del Comune di Isola Sant'Antonio, prende vita questo inedito evento ludico: grazie allo storytelling e al lancio dei dadi presenteremo i diversi personaggi della natura, le specie animali che vivono in questa area umida che vanta un notevole pregio naturalistico in ogni stagione. Lungo i sentieri dell'Oasi andremo alla scoperta dei differenti progetti di conservazione messi in atto dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese in collaborazione con la nostra Associazione.

Siete pronti a viaggiare nella storia dell'oasi? Chi lancerà il dado per primo? Cosa accadrà?

Non vi resta che iscrivervi e venire a scoprirlo!

L'appuntamento con la natura è per domenica 3 aprile 2022 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL), dalle ore 9.15 alle 12.00.

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

Prenotazione necessaria entro le 15.00 di sabato 2 aprile 2022.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo.

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it