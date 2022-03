Webinar Lunedì 28 marzo

Lunedì 28 Marzo 2022

Una risicoltura sempre più sostenibile: webinar Lunedi 28 marzo, 20:30 – 22:30. Gestione agronomica in vista di un approccio sostenibile. Cosa fare in azienda? Che tecniche adottare? Esempi reali e già praticati in Italia

Docente Maurizio Tabacchi

Ospite Luca Cristaldi, Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Informazioni e iscrizioni: https://www.stradadelrisovercellese.it/blog/eventi/i-nuovi-webinar-sulla-sostenibilita-in-risicoltura.html

Provincia: Vercelli Regione: Piemonte