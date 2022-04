Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 a Moncalieri Parco Le Vallere

Da Sabato 9 a Domenica 10 Aprile 2022

ebutta a Torino la Bike Experience 1a edizione della Fiera del Cicloturismo in Piemonte: l'evento si svolgerà nella cornice della Cascina nel Parco Le Vallere sabato 9 e domenica 10 aprile dalle 9 alle 19 e avrà il duplice obiettivo di promuovere il cicloturismo in Piemonte e di far esplorare le bellezze e le risorse del territorio della nostra regione.

Durante tutto il weekend il visitatore avrà la possibilità di incontrare ospiti del mondo delle due ruote come Paola Gianotti, che ha infranto 4 Guinness World Record, tra cui il diventare la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici, Nico Valsesia, campione di endurance, autore del libro La fatica non esiste, Felicina Biorci, biologa nutrizionista e docente presso la Facoltà di Scienze Motorie di Torino e Fabio Guglierminotti, Presidente e fondatore dell'associazione 160CM.

Oltre al Villaggio Expo il visitatore potrà accedere a zone dedicate a Workshop di meccanica e organizzazione cicloviaggi, e a spazi, quali l'Arena e sala Convegni, con oltre 30 Talks di presentazione delle aziende e dei numerosi ospiti.

Per accontentare i bikers di ogni età sarà allestita una pista Mtb con ingresso gratuito, aperta dalle 10 alle 18 per i bimbi e ragazzi dai 5 ai 14 anni, gestita in collaborazione con le Associazioni Ciclostili ASD e Anemos ASD; per gli adulti sono previsti tours con percorsi di diversi livelli di difficoltà, adatti a famiglie o bikers esperti.

Sarà inoltre possibile testare e-bikes all'interno del parco.

Sabato per condividere le emozioni della giornata, dalle 19 alle 21, verrà proposto l'Aperitivo del Cicloturista con speciale confronto fra bikepacking VS borse e portapacchi.

Domenica SlowFood allestirà il Mercato della Terra con Maestri del Gusto e produttori di eccellenza.

Iniziativa con il patrocinio della Regione Piemonte, Comune di Moncalieri, Ente di gestione delle Aree protette Po piemontese, Uisp Piemonte e con la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione del Presidente della Regione Alberto Cirio, dell'Assessore allo Sport e Patrimonio di Moncalieri Giuseppe Messina, dell'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e Innovazione di Torino Chiara Foglietta, del Consigliere Delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero, del Presidente regionale Uisp e vicepresidente nazionale Patrizia Alfano, del responsabile nazionale ciclismo Uisp Giovanni Punzi e del presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese Roberto Saini.

Per accedere alla fiera occorre registrarsi o sul sito www.bikepiemonte.it (consigliato) o direttamente all'entrata. L'ingresso è GRATUITO. Parcheggio sorvegliato per biciclette con oltre 150 posti.

Allegati