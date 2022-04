Domenica 10 Aprile 2022

La natura è, da sempre, fonte di ispirazione per gli artisti e… per ognuno di noi!

Un pomeriggio all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL) per cogliere, grazie a un evento inedito, le sfumature di questo ambiente e per imprimere nella memoria splendide emozioni grazie al… disegno!

Una calda giornata estiva piena di sole, una fresca mattina in cui la nebbia avvolge il paesaggio, un tramonto autunnale carico di meravigliosi colori... La natura è da sempre fonte di ispirazione e, osservandola con attenzione, possiamo imparare a cogliere aspetti nuovi anche in uno stesso soggetto.

Seguendo le orme di un grande artista che, grazie al lavoro all'aria aperta ci ha regalato una moltitudine di incredibili capolavori, andremo alla scoperta di uno degli ambienti naturali caratteristici del nostro territorio, cercando di catturare le diverse impressioni che l'acqua, la vegetazione e la luce possono regalarci in ogni momento di ogni giorno.

Cornice di questa scoperta è l'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio, al tempo stesso protagonista di questo inedito evento patrocinato dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e del Comune di Isola Sant'Antonio.

Un'area umida, estesa a poche decine di metri dal Po, che custodisce una pregevole biodiversità cresciuta nel tempo. Camminando fra il Lago di Brusa Vecchia e le Aree Umide di San Siro, fra le zone boscate e gli spazi più aperti leggeremo le sfumature che la natura sa creare, provando a fissarle con il disegno, così come alcuni grandi artisti del passato hanno saputo fare. E come i colori resteranno sul foglio, così le emozioni resteranno impresse nel cuore!

Se amate la natura e vi piace disegnare unitevi a noi in questa avventura all'Oasi Isola Sant'Antonio alla ricerca d'ispirazioni per creare… la vostra piccola, grande, opera d'arte!

L'appuntamento con la natura è per domenica 10 aprile 2022 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL), dalle 15.00 alle 17.30.

L'evento, adatto a persone dagli 8 anni in su, è a numero chiuso.

In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo (se in possesso), fogli A4, pastelli/pastelli a cera, un supporto per appoggiarsi nel disegnare.

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it