Passeggiata a Pino Torinese

Domenica 4 Dicembre 2022

Facile percorso a Pino Torinese: da via Valle Miglioretti si percorreranno via Palazzotto, via Tepice, strada Superga, via Tetti Vasco e ritorno, per un totale di circa 7 km.



La passeggiata, che si inserisce nella rassegna "ben-essere insieme", sarà condotta da Liana Vella (formatrice di arti antropologiche) e Paolo Astrua (filosofo vegetale).

Ritrovo ore 10,45 al parcheggio di via Valle Miglioretti 28 (adiacente piscina Moby Dick), partenza ore 11, rientro ore 15.

Contributo di partecipazione € 10 (gratis per i bambini fino a 12 anni).



Informazioni ed iscrizioni, entro venerdì 2 dicembre: paolo@filosofiavegetale.it, dra.lianavella@gmail.com, 380.3123513, 351.7384007, oppure centroparidispari@gmail.com.

L'iniziativa fa parte di: In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022