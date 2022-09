Parchi della Val di Cornia

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2022

Sabato 24 Settembre 2022

Si inizia sabato 24 settembre al Parco archeologico di Baratti e Populonia con "L'Archeologia nelle tue mani", visita guidata e laboratorio di mosaico romano. Una giornata per vivere l'archeologia, dallo splendore degli Etruschi ai mosaici romani. Durante il laboratorio verrà realizzato un piccolo mosaico in marmo, riproducendo i colori e i motivi decorativi dei mosaici dell'acropoli. Il laboratorio, dai 6 anni di età, prevede un turno dalle 14:30 alle 16:00 e un turno dalle 16:00 alle 17:30. Visite in orario di apertura del parco a partire dalle 10:30 – ultima visita utile: ore 16:30.

Informazioni: www.parchivaldicornia.it – tel. 0565 226445 – prenotazioni@parchivaldicornia.it

