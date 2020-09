Parchi della Val di Cornia

Le terme svelate: novità dall'acropoli di Populonia

Venerdì 4 Settembre 2020

a cura di Andrea Camilli (SABAP Pisa e Livorno), Stefano Camporeale e Cynthia Mascione (Università di Siena).



La conferenza sarà l'occasione per raccontare i risultati delle campagne di scavo svolte tra il 2018 e il 2019 all'Acropoli di Populonia, concentrate in due aree di specifico interesse: alla base dell'edificio delle Logge, dove iniziano ad emergere poderosi resti di edifici più antichi, rispetto a quelli oggi visibili, e a monte del terrazzamento delle Logge, dove già tra 2000 e 2001 era stata individuata l'esistenza di un complesso termale. L'edificio termale di Populonia è da considerare fra gli esempi più antichi dell'Etruria romana e spicca anche per la sua straordinaria conservazione in elevato, particolarità queste che rendono unico il suo ritrovamento.

Una volta completati i restauri, le terme costituiranno un'altra fondamentale tappa di visita all'interno del parco archeologico e porteranno ancora una volta alla ribalta dell'archeologia italiana il comprensorio della Val di Cornia, un tempo territorio dell'antica città, prima etrusca e poi romana, di Populonia.

La conferenza anticipa di pochi giorni la ripresa delle ricerche sull'acropoli da parte della Soprintendenza e dell'Università di Siena

Piombino 57025 Italy Luogo: Museo archeologico di Piombino

Comune: Piombino (LI)

Provincia: Livorno Regione: Toscana



