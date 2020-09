Parchi della Val di Cornia

Il Parco sotto le stelle

Giovedì 3 Settembre 2020

Ultimo appuntamento con "Il Parco sotto le stelle", il viaggio in notturna a bordo del treno minerario che attraversa la Galleria Lanzi-Temperino. Il percorso sarà reso ancora più affascinante dalla vista di Rocca San Silvestro illuminata. Ad ampliare l'offerta serale del parco, la possibilità di cenare al ristorante Santa Barbara che, per l'occasione, propone la formula aperitivo con stuzzicherie e bevanda (compreso vino della casa e birre in bottiglia) e la formula apericena con le stesse stuzzicherie ma in piatto da portata. Le visite, contingentate nel pieno rispetto della normativa anti covid, hanno inizio alle ore 21.30 e 22.30 (con ritrovo alla biglietteria 45 minuti prima della partenza) e sono acquistabili online.