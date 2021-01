Parchi della Val di Cornia

Rocca Aldobrandesca

Video-lettura dedicata

Giovedì 21 Gennaio 2021

E' stata scelta una delle figure simbolo del Museo, Elisa Bonaparte Baciocchi, rappresentata nella video-lettura attraverso una selezione di brani tratti dal monologo "Elisa" scritto da Ernesto Ferrero, edito da Sellerio Editore Palermo. In questo monologo Ferrero coglie Elisa nell'imminenza della sua caduta, in una notte della primavera 1814. La granduchessa rievoca la sua giovinezza solitaria, la ricerca di un'identità, i complessi rapporti con la famiglia, la passione per il teatro, i trionfi e i dolori.

Maggiori informazioni