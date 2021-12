Parchi della Val di Cornia

Aperti per restauro

Mercoledì 8 Dicembre 2021

La mattina dell'8 dicembre, alle ore 10.30, apertura straordinaria del Parco archeologico di Baratti e Populonia per un nuovo appuntamento con "Aperti per Restauro", speciale visita al cantiere di restauro in corso all'Acropoli di Populonia che sta procedendo a ritmo serrato dando, di giorno in giorno, un nuovo volto a questo luogo.



Protagonisti della mattinata saranno la lussuosa domus, dove la ghiaia che ha protetto a lungo i pavimenti ha lasciato il posto ai colori e ai motivi decorativi a mosaico originali restaurati, e il complesso termale sopra le Logge, conservato in modo straordinario, in cui potremo avvicinarci ai nuovi ambienti portati alla luce e restaurati.

Maggiori informazioni

Per l'ingresso è necessario il Green Pass in corso di validità secondo la normativa vigente.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0565 226445 – prenotazioni@parchivaldicornia.it – www.parchivaldicornia.it