Parchi della Val di Cornia

Inaugura il nuovo allestimento al Museo archeologico del Territorio di Populonia

Venerdì 11 Marzo 2022

programma:

h. 16.30 inaugurazione con interventi di:

- Francesco Ferrari, Sindaco Comune di Piombino

- Valerio Tesi, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

- Mauro Tognoli, Amministratore Delegato Parchi Val di Cornia SpA

- Silvia Guideri, Responsabile Parchi e Musei Parchi Val di Cornia SpA

- Andrea Camilli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

- Martino Maioli, archeologo curatore scientifico dell'allestimento

- Eugenio Giani , Presidente Regione Toscana

h. 17.30 visita al percorso

h. 18.30 aperitivo



Ingresso gratuito in occasione dell'inaugurazione, con prenotazione obbligatoria (posti contingentati a causa delle restrizioni covid-19).

Successivamente il nuovo allestimento sarà visitabile in orario di apertura del museo: a marzo, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Come previsto dalla normativa, per l'ingresso è richiesto il Green Pass Rafforzato e l'uso della mascherina.



Informazioni e prenotazioni: tel. 0565 226445 – www.parchivaldicornia.it

Maggiori informazioni