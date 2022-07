Parchi della Val di Cornia

Visita tematica all'Acropoli di Populonia

Mercoledì 20 Luglio 2022

Ogni mercoledì ore 18.00 e ore 19.00

Visita tematica all'Acropoli di Populonia

I resti archeologici dell'acropoli sono lo spunto per raccontare come si svolgeva la vita a Populonia nel I secolo a.C., tra un bagno alle terme pubbliche e l'ozio di una lussuosa casa privata, officiando riti agli dèi venerati nei templi e sorvegliando dall'alto delle mura il mare. Una visita tematica per parlare di storia, società e costume... antichi!

Informazioni: www.parchivaldicornia.it – tel. 0565 226445 – prenotazioni@parchivaldicornia.it