Gita fuori porta

Lunedì 5 Aprile 2021 dalle 10:00 alle 13:00

La più tradizionale delle scampagnate per assaporare i colori e i profumi della primavera e godere del suo tepore. Facile escursione adatta a tutti.

Ritrovo ore 10.00 presso entrata del borgo storico di Monteveglio – Valsamoggia

Termine ore 13.00

Note: possibilità di restare per il pic nic in autonomia a seguito della visita guidata.

Costo: 5 euro per i maggiorenni

Info e prenotazione obbligatoria entro il 2/4: tel. 320/4607940 – infea@enteparchi.bo.it

Per adeguarci alle linee guida ministeriali e alla sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19, il numero dei partecipanti sarà limitato.

Sarà necessaria la sottoscrizione dell' autodichiarazione e il rispetto delle regole

Valsamoggia 40053 Italy Luogo: Parco dell'Abbazia di Monteveglio

Comune: Valsamoggia (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Ente Parchi Emilia Orientale

Info Email: infea@enteparchi.bo.it Info Line: 3204607940 BolognaEnte Parchi Emilia Orientale

Tag: camminata