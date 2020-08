Superpark: le ultime escursioni con accompagnatori straordinari

(Strembo, 13 Ago 20) Dopo il grande successo del Cinema al margine del bosco si avvia alla conclusione SuperPark con le escursioni alla scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta.

Il viaggiatore Yanez Borella, il fotografo delle emozioni Fabio Pasini, il creativo Simone Sbarbati, lo scrittore e geopoeta Davide Sapienza e l'illustratore Alessandro Bonaccorsi saranno gli accompagnatori straordinari in percorsi che ci insegneranno a guardare la natura e la montagna con occhi diversi.

SuperPark - progetto promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta, curato da Impact Hub Trentino e sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento e da tutte le Aziende per il turismo e Consorzi Pro Loco interessati - è partito a inizio luglio con la sua ricca proposta: 14 escursioni con accompagnatori straordinari e 7 film al margine del bosco.

Lo scorso fine settimana si è concluso il ciclo di proiezioni da vedere seduti a terra con le cuffie. Un'esperienza immersiva per gli amanti della natura, a cui sono accorsi sempre più numerosi a ogni film della rassegna.

Prosegue fino a fine mese il ciclo di "Escursioni con accompagnatori straordinari": occasioni per attraversare il territorio e vederlo con occhi altrui, attraverso gli sguardi di professionisti in settori diversi.

Giovedì 13 agosto in Val Nambrone ripercorreremo il viaggio avventura dal Trentino fino in Cina a cavallo di una e-bike con Yanez Borella. Giovedì 20 agosto sul Croz dell'Altisismo cercheremo di catturare emozioni in compagnia del fotografo Fabio Pasini. L'errare si farà modello di vita e camminare diventerà un atto creativo in compagnia di Simone Sbarbati sabato 22 agosto in Val di Fumo. Guidati dalle parole dello scrittore Davide Sapienza, giovedì 27 agosto, percorreremo un cammino geopoetico in Val di Tovel. Sabato 29 agosto sui prati di Prada a San Lorenzo in Banale impareremo a lasciare inciampare lo sguardo e a camminar disegnando con l'illustratore Alessandro Bonaccorsi.

Le escursioni mattutine (con partenza alle 9 e rientro verso le 13) vedranno sempre la presenza delle guide del Parco che potranno raccontare natura e paesaggio. Si chiederà ai partecipanti di uscire dalle logiche di una passeggiata in montagna e di aprirsi a visioni e conoscenze nuove.

È necessario riservare il posto con la prenotazione presso le Apt di riferimento. Il costo è di 10 euro a persona.

Il progetto è stato voluto dal Parco Naturale Adamello Brenta e organizzato da Impact Hub Trentino in collaborazione con Trento Film Festival, Trentino Film Commission e Alpes. L'iniziativa è stata sostenuta economicamente dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle quattro Aziende per il Turismo e dai tre Consorzi Pro Loco del territorio, che credono nell'interesse turistico e culturale della proposta, in particolare: Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, Apt Dolomiti Paganella, Consorzio Turistico Giudicarie Centrali, Consorzio Turistico Valle del Chiese, Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze, Apt Val di Non, Apt Terme di Comano Dolomiti di Brenta .

Per info, visita la pagina dedicata