9 dicembre Giornata Mondiale del Suolo: webinar online gratuito

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo istituita dalla FAO, un incontro con esperti rivolto alla cittadinanza, per scoprire insieme l'importanza del suolo, una risorsa strategica solo in parte conosciuta

(Strembo, 03 Dic 20) Il 9 dicembre si celebrerà la Giornata Mondiale del Suolo, istituita dall'ONU per ricordare l'importanza di mantenere suoli sani. Il tema per il 2020 è "Keep soil alive, Protect soil biodiversity", che ci invita a focalizzare l'attenzione sulla miriade di organismi nel sottosuolo – dai microscopici batteri ai millepiedi e i vermi - che nel complesso contribuiscono ai processi indispensabili alla vita sulla Terra.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento ha organizzato un webinar con vari esperti delle istituzioni che si occupano di conservazione della natura, della ricerca e del mondo accademico. I relatori si confronteranno non solo su temi generali ma anche su esempi concreti e buone pratiche.

L'incontro si terrà mercoledì 9 dicembre 2020 ad ore 17, in videoconferenza.

Partecipazione gratuita, Registrati qui.



Ecco il programma:

Mario Tonina

Assessoreall'Urbanistica, Ambiente e Cooperazione, Provincia Autonoma di Trento

Saluto di benvenuto

Edoardo Costantini

Presidente eletto International Union of Soil Sciences

"Prendersi cura del suolo è prendersi cura della vita"

Lucio Sottovia

Direttore Ufficio Biodiversità e Rete Natura 2000 PAT

"Marocche di Dro: la fabbrica del suolo"

Mauro Gobbi

Ricercatore Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia – MUSE

"Sotto i nostri piedi, un brulicare di laboriosi invertebrati"

Andrea Squartini

Professore Microbiologia Ambientale, Università di Padova

"L'invisibile dai laghi alle vette: la microbiologia dei parchi del Trentino"

Claudia Maria Longa

Ricercatrice Fondazione E.Mach S.Michelea/A

"La biodiversità microbicadel suolo agricolo: dialogo biologico vs convenzionale"

Daniel Spitale

Biologo ambientale libero professionista

"Le torbiere del trentino, riserve strategiche di carbonio e di biodiversità"

Claudio Zaccone

Presidente divisione Soil System Sciences-EGU, Università di Verona

"Suolo e cambiamento climatico"