Comitato di Gestione: convocazione fissata per giovedì 4 febbraio 2021 per le elezioni dei nuovi organi dell'Ente

Si potrà assistere alla seduta anche da remoto

(Strembo, 03 Feb 21) Giovedì 4 febbraio, alle ore 17.00 presso la sala conferenze del Municipio di Strembo, si terrà la prima seduta del neo costituito Comitato di Gestione del Parco Naturale Adamello Brenta, per eleggere il nuovo Presidente e la nuova Giunta Esecutiva dell'Ente, organi che rimarranno in carica per i prossimi 5 anni.

In apertura interverrà per un saluto anche Mario Tonina, Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione, con funzioni di Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento.

Questo l'ordine del giorno.

Presa d'atto della avvenuta costituzione del Comitato di gestione, adottata con deliberazione della giunta provinciale n. 60, di data 22 gennaio 2021; nomina scrutatori della seduta odierna; presa d'atto del verbale della seduta precedente, di data 21 dicembre 2020; DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, articolo 10. Elezione del presidente; DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, articolo 7. Elezione dei membri della giunta esecutiva; DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, articolo 5, comma 2, lett. c). Elezione del vicepresidente; varie ed eventuali.

Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19, la sala sarà accessibile in presenza solamente ai 29 membri del comitato, ma chiunque potrà assistere ai lavori da remoto attraverso la piattaforma Zoom cliccando su questo link zoom.us/j/95952661325 e dal profilo Facebook ufficiale dell'Ente @pnabgeopark