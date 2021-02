I Martedì del Parco

Si partirà martedì 2 marzo con il tema del turismo.

(Strembo, 10 Feb 21) Ripartono il prossimo martedì 2 marzo "I Martedì del Parco", il ciclo di serate con scadenza mensile proposte dal Parco Naturale Adamello Brenta.



La rassegna che è alla sua seconda edizione dopo quella del 2019, è realizzata in collaborazione con molteplici enti e si concretizza nella proposta di "conversazioni sulla Natura" un nutrito programma di serate tematiche sulla sostenibilità, biodiversità e buone pratiche del nostro territorio (e non solo).

Si tratta di 10 appuntamenti, ogni primo martedì del mese, da marzo a dicembre 2021 ad ore 20.30 e che per ora, e almeno fino a quando la situazione pandemica da covid-19 lo imporrà, si terranno da remoto con la piattaforma digitale Zoom e in diretta Facebook.

La prima serata è programma per MARTEDI' 2 MARZO e sul verterà sul tema del TURISMO MONTANO, BUONE PRATICHE E NUOVE OPPORTUNITA' PER VIVERE LA MONTAGNA D'INVERNO, con un occhio alla situazione contingente che ci impone di ripensare le strategie turistiche che ci hanno guidato fino ad ora.

Interverranno:

ENRICO CAMANNI noto scrittore, giornalista, alpinista le cui parole d'ordine sono Montagna e Letteratura

LORENZO DELLADIO proprietario de La Sportiva, azienda leader di abbigliamento, calzature di montagna e outdoor con uno sguardo particolarmente attento alla valorizzazione del suo territorio che lo avevo portato, qualche anno fa, a proporre un progetto di riqualificazione ambientale e naturalistica del Passo Rolle.

BRUNO FELICETTI da 1 anno ufficialmente direttore della Sky Area Madonna di Campiglio con una lunga esperienza in ambito turistico, grazie anche al suo precedente ruolo di direttore dell'ApT Val di Fiemme che lo ha visto in prima linea, per ben 13 anni, gestire un territorio a profonda vocazione turistica.

PAOLO GRIGOLLI, Direttore della scuola di management del turismo di tsm-trentino school of management, grande esperto di turismo e profondo conoscitore delle dinamiche che lo guidano, modererà la serata.

Il primo appuntamento è dunque per il 2 marzo alle ore 20.30 su Zoom (https://zoom.us/j/93811787863) e sulla nostra pagina facebook ufficiale @pnabgeopark