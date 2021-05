"Camminare in famiglia": percorsi e sentieri alla portata di tutti, da immortalare per un concorso fotografico

Proposte di itinerari del Parco in collaborazione con i Distretti Famiglia

(Strembo, 20 Mag 21) In vista della Giornata internazionale della Biodiversità, il prossimo 22 maggio, e della Giornata europea dei Parchi, il 24 maggio, che celebra l'istituzione della prima area protetta, avvenuta in Svezia nel 1909, il Parco Naturale Adamello Brenta, in collaborazione con i Distretti Famiglia dell'Altopiano della Paganella, delle Giudicarie Esteriori, della Val Rendena-Tione e Val di Non, suggerisce alcuni percorsi, passeggiate e sentieri "a misura di famiglia", fruibili in autonomia e sicurezza da parte di tutti. All'iniziativa è abbinato un concorso fotografico, rivolto a chi pubblicherà su un social uno scatto della propria passeggiata con l'hashtag #camminareinfamiglia. Premi per i primi tre classificati.

L'iniziativa "Camminare in famiglia" nasce dalla volontà di valorizzare le innumerevoli risorse ambientali, storico e culturali di cui sono ricche le valli del Parco, rendendole fruibili grazie alle tante passeggiate, percorsi e sentieri che vedono nel connubio tra storia, cultura e natura la chiave di lettura. Non si tratta, per ora, anche in considerazione dei limiti posti in questo periodo dalla pandemia, di proposte di visite guidate o attività comunque organizzate, ma di suggerimenti che ciascuno può raccogliere liberamente, di propria iniziativa. L'unica richiesta, per chi lo desidera, è di pubblicare sui social Facebook e Instagram una foto scattata su uno degli itinerari proposti con l'hashtag #camminareinfamiglia, per partecipare al concorso fotografico legato all'iniziativa.

Per la giornata internazionale della biodiversità del 22 maggio si propongono:

il sentiero "Bio-diverto" nei pressi dell'Istituto d'Istruzione Guetti a Tione di Trento;

la passeggiata family "Il Lez - Sentiero Margherita" tra Terres e Cunevo in Val di Non

Per la giornata Europea dei Parchi si propongono:

la passeggiata family "Piana di Caderzone Terme" in Val Rendena

il percorso "Sarnacli mountain Park" ad Andalo sull'Altopiano della Paganella

il sentiero dei piccoli camminatori "La strada delle Streghe" a Rango nelle Giudicarie Esteriori.

Il progetto "Camminare in famiglia" prevedrà altre due giornate il prossimo 26 giugno in occasione di San Vigilio per promuovere gli aspetti culturali e storici, e il 16 ottobre giornata mondiale dell'alimentazione con percorsi che valorizzano l'enogastronomia locale.

Per info: http://bit.ly/CamminiamoInFamiglia