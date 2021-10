Sarà inaugurato sabato 23 ottobre il nuovo punto lettura del Parco

Ore 16.00 all'ultimo piano della casa del Geopark a Carisolo

(Strembo, 22 Ott 21) Sarà inaugurato sabato 23 ottobre alle ore 16.00 il nuovo punto lettura del Parco Naturale Adamello Brenta presso l'ultimo piano della Casa del Parco Geopark a Carisolo

Il nuovo centro rappresenta un punto in cui natura e cultura si incontrano per far crescere la sensibilità ambientale. Non solo libri ma molto di più, uno spazio dove coniugare conoscenza ed esperienza, dove accanto ai libri è possibile toccare e verificare ciò che i libri raccontano. Un unicum all'interno del panorama delle biblioteche trentine pronto ad ospitare non solo studiosi, ma soprattutto persone curiose di scoprire la natura che ci circonda.

Sono presenti sia spazi dedicati ai più piccoli, che pubblicazioni che spaziano da tematiche specifiche sull'area protetta ad altre di carattere più ampio.

All'evento interverranno:

Giovanna Molinari - assessore della Giunta esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta

Arturo Povinelli - Sindaco del Comune di Carisolo

Monica Bonomini - Assessore alla cultura del comune di Pinzolo

Il punto lettura sarà aperto il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

Scarica il pdf del programma d'invito