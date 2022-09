Vivrai una mattina da vero ricercatore

Venerdì 23 Settembre 2022

Partendo all'alba, cammineremo in silenzio sui sentieri che attraversano i boschi nel Parco Naturale Adamello Brenta, con la speranza di incontrare nel bosco qualche animale pronto ad affrontare la giornata, o le tracce che ognuno di loro lascia. Lungo il cammino, grazie alla presenza di un Esperto del Parco, verrai anche coinvolto in un'attività di monitoraggio ambientale e conoscerai forme di vita nascoste e affascinanti. Adatto ad escursionisti con buona preparazione atletica. (età minima 12 anni)

Termine iscrizioni entro le ore 12.00 del giorno precedente

DIFFICOLTA': media

circa 400 m in salita e in discesa TEMPO INDICATIVO DI PERCORRENZA: 5 ore circa di camminata

parcheggio del Centro Fondo Campo Carlo Magno. Da lì si prosegue in auto privata, lungo una strada sterrata, seguendo l'esperto del Parco, fino alla Piana delle Malghette

Partenza ore 06.00, rientro ore 11.00 il 15.07 - 29.07 - 12.08 - 26.08

Partenza ore 07.30, rientro ore 12.30 dal 16.09 al 14.10

DATE: venerdì 15.07 – 29.07 – 12.08 – 26.08. Tutti i venerdì dal 16 settembre al 14 ottobre

Quota di partecipazione: € 15,00

Numero min/max: min 4 - max 10 persone

PRENOTA ON LINE

NUMERO MINIMO: Per questa attività è previsto un numero minimo di iscritti.

Riceverete una e-mail di conferma dell'attivazione dell'attività entro le 18.00 della sera precedente

Prenotazione obbligatoria on line entro le ore 17.00 del giorno precedente all'evento.

La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di annullamento da parte dell'organizzazione.