Il Silenzio nel Bosco

Venerdì 27 Dicembre 2019

E' inverno: il bosco nelle sue infinite sfaccettature è forse l'ambiente che meglio di tutti riesce a farsi interprete delle suggestive atmosfere invernali. Passeggeremo nel sonno del bosco per ammirare come questo ecosistema sia in grado di sopravvivere in condizioni climatiche apparentemente difficili e sfavorevoli.

Informazioni logistiche:

Difficoltà: facile

Tempo indicativo: 2.30 circa

Ritrovo: parcheggio adiacente Ristorante Lago c

San Lorenzo Dorsino 38078 Italy Comune: San Lorenzo Dorsino (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Altre info su: