La roccia che cercavi

Attività per famiglie alla Casa del Parco Geopark

Giovedì 14 Gennaio 2021

Tutti i giovedì dal 14/01/2021 al 01/04/2021

Attività per famiglie alla Casa del Parco Geopark di Carisolo, per conoscere le rocce caratteristiche dell'Area Protetta attraverso una ricerca giocosa nei dintorni della Casa e successivamente all'interno, dove sono presenti numerosi allestimenti che ricreano e descrivono la geologia e la geomorfologia del territorio.

La casa è accessibile anche per i passeggini.

Ritrovo: ore 14.00 Carisolo, Casa del Parco Geopark

ore 14.00 Carisolo, Casa del Parco Geopark Durata attività : termine attività ore 16.00

: termine attività ore 16.00 Numero max: 15

Carisolo 38080 Italy Comune: Carisolo (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Altre info su:Tag: bambini